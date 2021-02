Informação falsa foi divulgada em redes sociais. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/02/2021



CAMPOS - A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção em Saúde informou que se trata de Fake News o calendário de vacinação contra a Covid-19 que viralizou neste período de Carnaval nas redes sociais. A vacinação em Campos segue dentro da normalidade, com imunização dos grupos prioritários conforme preconiza o Ministério da Saúde (MS).



Nesta quinta e sexta-feira (dias 18 e 19) serão vacinados os idosos acima de 90 anos. A vacinação será no sistema drive thru em dois pontos da cidade: no Guarus Plaza Shopping e na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). À medida em que as vacinas forem chegando a Campos, idosos de outras faixas etárias serão imunizados.