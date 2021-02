João Fernandes de Souza serviu na Segunda Guerra e foi idealizador e fundador do Colégio Agrícola de Campos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/02/2021 20:48 | Atualizado 18/02/2021 20:48

CAMPOS - Casados há 75 anos, o engenheiro agrônomo João Fernandes de Souza, de 104 anos, e a professora Maria da Penha Fernandes, de 99 anos, foram os primeiros a tomar a vacina contra a contra Covid-19 nesta quinta-feira (18), em Campos. O município iniciou a vacinação para idosos acima de 90 anos através do sistema drive thru na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e no Guarus Plaza Shopping.



O casal, completamente ativo e independente, está isolado em casa desde o início da pandemia, sendo cuidado apenas por uma de seus cinco filhos. “Ninguém entra na casa, apenas uma filha. Os demais filhos, netos e bisnetos nos visitam apenas pelo portão. Não tem contato e nem proximidade”, declarou João, que serviu na Segunda Guerra e foi idealizador e fundador do Colégio Agrícola de Campos. O casal têm 13 netos e 15 bisnetos.



“Quando estivermos liberados vamos fazer uma festa para reunir toda a família. Depois vamos para Guarapari, porque esse ano foi o primeiro depois de 20 consecutivos que não fomos para lá no verão”, contou a professora, formada em pedagogia e que já está ansiosa para tomar a segunda dose da vacina.



A vacinação para idosos acima de 90 anos segue até sexta-feira (19), nos dois pontos com sistema drive thru, das 9h às 15h. Além da equipe da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, a campanha recebeu reforço dos alunos do Curso de Enfermagem do Institutos Superiores de Ensino do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Isecensa). Ao todo, duas equipes formadas por 10 alunos e três professores estarão atuando como voluntários na campanha.



“Está sendo um momento histórico e de grande emoção para nós, pois era algo que já ensinávamos e falávamos com nossos alunos, que agora estão vivenciando na prática algo que já está descrito no nosso código de ética, que é a atuação como voluntário em pandemias. É de grande importância e relevância para a saúde pública o nosso envolvimento, nossa participação nesse momento. Os alunos estão super envolvidos e sabem da responsabilidade social que eles possuem enquanto acadêmicos de enfermagem”, disse a professora e enfermeira Ana Paula Pessanha Passos Brandão.



Também esteve presenta na abertura da vacinação a subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos da pessoa Idosa, Rosilani Tavares, que falou sobre a importância do momento. “Estou muito feliz por estar aqui hoje e acompanhar esse momento tão importante. Estávamos aguardando esse momento e nosso sonho é que chegue a vacina para todos os nosso idosos, que todos sejam alcançados, imunizados e possam voltar à vida social, ao contato com familiares que é muito importante para os idosos. Acredito que a partir da vacinação a vida deles estará sendo melhor por estar junto das pessoas que tanto amam que é a família”, disse.



A chefe da Vigilância Sanitária, Vera Cardoso de Melo, explicou que a entrada é única, mas para dar mais agilidade e fluidez ao atendimento, os idosos estão sendo vacinados em duas filas, ou seja, dois carros ao mesmo tempo. “O movimento está grande, mas todos serão vacinados. As pessoas estão satisfeitas, pois hoje é um dia de alegria, pois estão vacinando seus idosos e protegendo as pessoas que mais amam”, disse.



Para receber a primeira dose da vacina, os idosos devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. “Dia muito esperado. Ainda bem que chegou a vacina para minha mãe. Agora estou ansiosa para que chegue a minha vez”, disse a filha Solange Barbosa, 69 anos. Ela esteve no drive thru do Guarus Plaza Shopping para levar a mãe Alvanira Ribeiro Barbosa, de 90 anos.