Imunização acontecerá através do sistema drive thru na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e no Guarus Plaza Shopping. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/02/2021 18:25 | Atualizado 17/02/2021 18:27



CAMPOS - Idosos com idade acima de 90 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (18), através do sistema drive thru na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e no Guarus Plaza Shopping. A vacinação vai funcionar até sexta-feira (19), das 9 às 15h. Para receber a primeira dose da vacina, os idosos devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.



De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica e Promoção da Saúde, o município está seguindo a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), que orientou aos municípios para que vacinem 100% da população nessa faixa etária.



Já na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), o imunizante será aplicado, das 7h30 às 15h, nos profissionais da saúde que estão na faixa etária abaixo de 60 anos com doenças crônicas e prestam serviço ao município, porém afastados sob força de decreto municipal.



Para conseguir a vacinação, o profissional deve levar a carteira profissional, documento com foto, CPF, laudo médico com indicação da doença e contracheque ou declaração que comprove o vínculo de servidor municipal. Seguindo o calendário por letra inicial do primeiro nome, nesta quinta-feira devem comparecer para vacinação profissionais da letra S até Z.



Segunda Dose — Também nesta quinta-feira (18), continua a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para profissionais de saúde que receberam a primeira dose da Coronavac partir do dia 25 de janeiro. O atendimento, que está sendo feito através de cronograma definido por datas e locais de imunização da primeira dose, acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Parque Rodoviário e do Centro de Saúde de Guarus, no Jardim Carioca, próximo ao Exército, ou na Faculdade de Medicina de Campos (FMC), das 9h às 15h.



Para a imunização, o profissional de saúde precisa apresentar o comprovante da primeira dose (carteirinha que recebeu no dia da vacinação), documento com foto e CPF. A vacina será aplicada pelas equipes de vacinação da pasta e haverá em cada local a listagem com o nome das pessoas e data que receberam a primeira dose.