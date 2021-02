Foram levados torneiras, ventilador, fios de cobre e o celular funcional que é usado no atendimento aos usuários. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/02/2021 18:56



CAMPOS - A sede da gestão do programa Bolsa Família de Campos dos Goytacazes, foi arrombada no período de carnaval. Na manhã desta quarta-feira (17), a equipe percebeu a falta de torneiras, ventilador, fios de cobre e o celular funcional que é usado no atendimento aos usuários.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, os atendimentos seguirão normalmente, seguindo os protocolos sanitários, e em breve um novo telefone será disponibilizado para assistência aos cidadãos.



Situado na área central de Campos, no local funciona a coordenação do programa que tem o serviço descentralizado por meio dos 13 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e, também atende às demandas específicas.



Segundo a gerente do Bolsa Família, Kamilla Barreto, nenhuma documentação foi levada e os dados seguem preservados.



O Registro de Ocorrência foi registrado na 134ª Delegacia Policial e a Guarda Municipal vai reforçar a segurança no entorno do local.