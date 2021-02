Nesta etapa não há exigência de que o trabalhador seja do ambiente hospitalar ou de centros de emergência. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/02/2021 18:01 | Atualizado 20/02/2021 18:01





CAMPOS - A Prefeitura de Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19, nesta terça-feira (23). Desta vez será aplicada a primeira dose da vacina para os farmacêuticos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A vacinação será através do sistema drive thru no Guarus Plaza Shopping e na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), das 9h às 15h, e segue até sexta-feira (26).



Segundo a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), nessa etapa não há exigência de que o trabalhador seja do ambiente hospitalar ou de centros de emergência. A orientação é que os profissionais que atuam nas clínicas de saúde, que são enquadrados nestes grupos, que compareçam a um dos dois polos de vacinação para que possam estar sendo vacinados. Ainda de acordo com a subsecretaria, a vacinação segue enquanto tiver doses disponíveis a todos os profissionais de saúde que estão dentro do escopo de vacinação do Ministério da Saúde.



Para receber a dose da vacina o profissional deve apresentar documento com foto, CPF, carteira do conselho profissional e comprovante de residência. A Subsecretaria informou que, assim que o município receber novas doses de vacina do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), irá ampliar o calendário de vacinas para outros profissionais.