Máquinas apreendidas com os golpistas Guarda Municipal / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 11:12 | Atualizado 28/02/2021 12:10

Rio - Guardas municipais prenderam, na madrugada deste domingo, dois falsos ambulantes de São Paulo, que não tiveram o nome divulgado, suspeitos de aplicar um golpe utilizando máquina de cartão de crédito na Rua Dias Ferreira, no Leblon, Zona Sul do Rio. O nome deles não foi divulgado.



De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe fazia um patrulhamento no bairro quando foi acionada por um homem por volta de 0h20 na Rua Rainha Guilhermina, relatando o crime. A vítima, de 34 anos, contou ter comprado R$ 21 em cerveja com dois ambulantes na Rua Dias Ferreira mas, ao olhar o aplicativo do cartão no celular, percebeu débitos irregulares de R$ 3 mil e R$ 30.001.

Em seguida, ele percebeu que sofreu o golpe depois de receber uma mensagem do banco pelo telefone com os valores da compra.



Com a descrição dos suspeitos, os agentes saíram de moto em perseguição pelas ruas do bairro e conseguiram localizá-los na Rua Visconde de Albuquerque, onde foi feita a abordagem e a prisão. Os golpistas confessaram que passaram os valores maiores e informaram que depois fizeram o estorno. As máquinas tinham sido descartadas durante a fuga, mas os agentes conseguiram recuperá-las.



Com apoio do Subgrupamento de Operações de Praia, a dupla foi conduzida para a 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada como estelionato (artigo 171 do código penal). Na delegacia foi constatado que os dois têm envolvimento em uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito em São Paulo.