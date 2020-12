Com a arma apontada para a vítima, homem roubou anel e relógio Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 10:51

Rio - Um vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostra um assalto à mão armada em um restaurante na Rua Dias Ferreira, no Leblon, Zona Sul do Rio, em plena luz do dia.

Assalto a mão armada, à homem que estava na mesa de restaurante na Rua Dias Ferreira no Leblon. @PMERJ#leblon pic.twitter.com/hDVSc574ZC — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) December 11, 2020

Nas imagens, o cliente do restaurante aparece sentado em uma mesa na calçada quando é abordado por um homem que tira uma arma da mochila e anuncia o assalto.

O assaltante roubou o relógio e o anel da vítima. Em uma outra câmera, é possível ver o homem atravessando a rua e colocando os objetos dentro da mochila, enquanto a vítima permanece sentada.