Maria Gabriela Ginu Mendes Barbosa foi presa em flagrante Reprodução

Por RAI AQUINO

Publicado 07/02/2021 10:32 | Atualizado 07/02/2021 10:38

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, na noite de sexta-feira, uma mulher que estava tentando vender uma bicicleta elétrica furtada em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Maria Gabriela Ginu Mendes Barbosa, de 24 anos, anunciou o veículo em um site de compra e venda pela Internet e foi capturada no momento em que estava repassando o produto na estação Cidade Nova do metrô.

Policiais da delegacia do Leblon prendem mulher tentando vender bicicleta elétrica que havia sido furtada no Leblon.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/v6klInMjjt — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2021

Publicidade

De acordo com a delegada Natacha de Oliveira, titular da 14ª DP, a bicicleta foi furtada no dia 29 de janeiro, quando estava estacionada na Rua Visconde de Pirajá, 174. O preço de mercado do veículo elétrico é de R$ 3,24 mil, mas estava sendo anunciado no site por R$ 1,4 mil.

"Os policiais realizam constante monitoramento no crime de furto de bicicleta elétrica, que vem sendo cada vez mais frequente, tanto que em janeiro deste ano realizaram a prisão de membros do mesmo grupo criminoso que Maria", destaca a delegada.

Publicidade

Os policiais chegaram até a mulher depois da dona da bicicleta reconhecer o veículo no site de compra e venda. Após ser presa, Maria Gabriela foi autuada por receptação qualificada.