Por O Dia

Publicado 22/02/2021 12:09

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições para o primeiro curso online de formação de auxiliar de bibliotecas em. “Capacita Biblio” é um curso realizado na modalidade livre, com carga horária de 40h, e conta com professores formados em licenciatura empela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro ().“O curso pretende capacitar os profissionais das escolas e bibliotecas para auxiliar nas salas de leitura. Eles vão aprender técnicas, formas de incentivar a leitura dentro daqueles espaços. A proposta é fazer das salas de leitura um espaço cultural, com atividade de mediação da leitura literária, mediação da informação e organização. Muitas vezes essas pessoas já estão atuando em biblioteca ou gostariam de atuar e necessitam de uma formação”, explica a bibliotecária e idealizadora do curso, Bianca Ferraz.Além de bibliotecária, Bianca Ferraz é empreendedora na empresa Ferraz Produções, mestranda em Biblioteconomia, Cultura e Sociedade e produtora cultural com diversas atuações nos municípios de Duque de Caxias, Petrópolis e Rio de Janeiro. Nascida e criada em Jardim Primavera, segundo distrito de Duque de Caxias, ganhou o(2020), foi coordenadora de produção da Festa Literária da Serra Imperial e dos projetos Salas de Leitura.Atualmente Bianca integra o “Grupo de Pesquisa Bibliotecas Públicas no Brasil: reflexão e prática” e é pesquisadora do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Mapa da Leitura, na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Ano passado concorreu ao edital emergencial Lei Aldir Blanc e foi contemplada no módulo V do fomento para cursos, inscrevendo o projeto“Pensamos em um curso que alcance os professores das salas de leitura, os voluntários, agentes de bibliotecas comunitárias e todos aqueles que têm interesse nessa área profissional. Um curso dinâmico com minivídeos, e-book, gamificação, testes, palestras e tutoria sícrona. Um curso que contemplasse disciplinas essenciais para esse profissional”, complementa a coordenadora pedagógica do curso Ana Isabel Sousa, pós-graduanda em Big Data (Universidade Metropolitana) e Tecnologias Educacionais (IBMR) e licenciada em biblioteconomia (UniRio).Ana Isabel também é conservadora pela Restaurart, idealizadora e professora do projeto Oficina de Biblio, consultora e especialista do Biblivre, software de bibliotecas. Ministrou o curso do Biblivre e de capacitação para auxiliares de biblioteca em plataforma online. O curso Capacita Biblio foi contemplado pela Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias.prevê auxílio emergencial ao setor cultural, visando apoiar profissionais da área que sofreram com impacto da Covid-19. Entre os mecanismos de apoio estão editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.Capacita Biblio – Curso online de auxiliar de bibliotecasLink para formulário a ser preenchido, clique aqui.Período de inscrição: 09 a 25 de fevereiro de 2021.Inscrição gratuitaContato: Bianca Ferraz (21) 97992-6060E-mail: [email protected]