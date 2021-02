Por O Dia

Publicado 28/02/2021 10:00

Nova Friburgo ampliou o público-alvo e inicia, nesta segunda-feira (1/03), a vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos contra a Covid-19. Segundo o cronograma de imunização, a vacinação para este grupo acontece na segunda e terça-feira, das 10h às 15h, em vários pontos do município.



Sobre os locais de imunização, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, chama a atenção para o fato de que não há necessidade das pessoas procurarem apenas o Posto do Suspiro, no centro da cidade.



Muitas unidades abrangerão áreas para além de suas coberturas visando a imunização desse público, como serão os casos de Lumiar, que atenderá idosos de São Pedro da Serra; a unidade de Mury, que vacinará idosos das áreas adjacentes de Stucky e Vargem Alta; o posto de Varginha, que imunizará também os idosos do Nova Suíça; Campo do Coelho, atenderá as regiões de Centenário, São Lourenço e Conquista.



Os postos de Amparo, Cordoeira, São Geraldo e Riograndina seguem com a vacinação normalmente. Moradores de Olaria se direcionarão para o Tunney Kassuga; Idosos do Terra Nova devem se vacinar no Posto Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino.