Por O Dia

Publicado 25/02/2021 17:15

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou um balanço das ações de limpeza em bueiros realizadas na cidade entre os dias 4 de janeiro e a última terça-feira, 23 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos e as Subprefeituras do município, mais de 167 caminhões de entulho foram retirados das ruas nos distritos de Conselheiro Paulino, Campo do Coelho, Lumiar e São Pedro da Serra.



Restos de obras e de materiais de confecções, galhos de árvores, móveis e eletroeletrônicos quebrados estão entre os principais resíduos abandonados irregularmente nas calçadas, terrenos vazios e outros pontos. Esses resíduos, segundo a Prefeitura, provocam transtornos, especialmente quando chove na cidade, uma vez que carregados pelas águas das chuvas obstruem bueiros e impedem o escoamento, causando mais alagamentos.



Além da retirada de terra e lixo, as equipes fazem a desobstrução e a limpeza com o caminhão Vacall para que água possa fluir normalmente, minimizando os riscos de alagamentos.

Na última terça-feira, 23, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos se depararam com uma situação lamentável. Em um bueiro no centro da cidade, localizado na Rua Modesto de Melo, além da grande quantidade de terra e barro, os servidores da Prefeitura fizeram a retirada de uma placa de madeira que obstruiu a passagem e o escoamento da água. Assista o vídeo da limpeza no local: https://youtu.be/7uCLX6zDw0Y