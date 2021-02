Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:36

A chuva com vento forte que atingiu Nova Friburgo nas últimas semanas provocou a queda da letra “R” do letreiro do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro, no centro de Nova Friburgo. Com isso, a Secretaria Municipal de Obras solicitou o reparo e a Secretaria de Serviços Públicos recolocou a letra em seu respectivo lugar.



Além disso, a Prefeitura informou que reformas no complexo do teatro deverão ser licitadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, há um processo administrativo (n°7.065./2020) em aberto, no Pregão 1, para iniciar as obras. A Secretaria informa ainda que está atenta aos equipamentos culturais do município e que outras melhorias estão por vir.