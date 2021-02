Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta sexta-feira (26/02) informações sobre as ações de fiscalização das unidades escolares municipais para retorno das aulas presenciais. Segundo o município, existe uma mobilização para adequar as 121 unidades escolares antes de estabelecer uma data para a retomada, mesmo a Educação tendo sido classificada como atividade essencial, conforme decreto publicado em janeiro.



Ainda de acordo com a Prefeitura, uma comissão foi montada para avaliar a situação estrutural das escolas públicas. A comissão é composta por representantes das secretarias de Educação, Obras, Defesa Civil, Serviços Públicos e também do Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos (EGCP).



Pela estratégia de avaliação estabelecida pela comissão, antes do retorno das aulas presenciais, as unidades escolares serão classificadas, de acordo com três níveis de adaptação, para receberem os materiais ou então passarem por reformas necessárias para receber os alunos em meio a pandemia de Covid-19.



Classificação verde: estarão aptas para receberem o material covid-19 pela Secretaria de Educação e adequarem a unidade para cumprimento do Protocolo de retorno às aulas presenciais, e aptas a receber a capina pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos.



Classificação amarela: serão avaliadas pela Secretaria de Obras para anexar relatório para orientar as unidades escolares de como proceder e quais soluções podem ser executadas para realização da adequação intermediária ou pontual e, à medida que se tornarem aptas, poderem ser reclassificadas com verdes.



Classificação vermelha: demandarão a confecção de projeto para reforma e/ou manutenção mediante contratação de empresa especializada para execução do projeto. No caso das vermelhas, a Secretaria Municipal de Educação fará o remanejamento de profissionais e estudantes matriculados que deverão ser transferidos para outra unidade escolar e isso demanda planejamento e adaptação em um cenário de pandemia.



Segundo a comissão, a listagem com a classificação de cada unidade escolar será divulgada após a análise de cada pasta. De acordo com a Prefeitura, além dos fatores físicos, licitações já estão tramitando para obtenção de material de prevenção Covid-19, dedetização, limpezas de caixa d'água e material de higiene. Para a merenda, incluindo a agricultura familiar, também já estão sendo viabilizados os recursos.



A data do retorno das aulas presenciais nas unidades públicas de ensino depende ainda do término da análise de todas as unidades pela comissão, bem como, do término do andamento de todos os processos licitatórios de merenda, kit de agricultura familiar, dentre outros.