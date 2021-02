Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:18

Um homem de 28 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta segunda-feira (23/02) pelo policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, por tráfico de drogas, na Rua Darcília dos Santos, no bairro Cordoeira. Com ele foram apreendidos 56 papelotes de cocaína e dois tabletes de maconha.



Segundo a PM, a denúncia de que um suspeito da Capital estaria com drogas na localidade foi recebida de forma anônima. Quando a viatura chegou ao local, ele ainda tentou fugir, mas foi capturado e encaminhado junto com as drogas para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.