Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:43

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio de publicação do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (25/02), convida a população para a audiência pública de prestação de contas, referente às ações da pasta no terceiro trimestre de 2020, que será realizada nesta sexta-feira (26/02).



A audiência é aberta ao público, mas por conta das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia de Covid-19, está sujeita a restrições em caso de comparecimento de grande número de pessoas. Ela acontece no plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, na Rua Farinha Filho, 50, no Centro, a partir das 9h.