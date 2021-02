Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:04

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o Governo do Estado enviou nesta terça-feira (23/02) mais 2.560 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. No entanto, apenas 250 doses são destinadas à imunização de novas pessoas, o restante será aplicado como segunda dose de quem já tomou a primeira.



A Subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, informa que pelo fato de chegarem poucas doses, o calendário de imunização não será alterado, continuando a serem imunizados os idosos acima dos 90 anos. Segundo a subsecretária, “as doses previstas para chegarem hoje são insuficientes para o município avançar no cronograma com a imunização de um novo público-alvo”, explica.



A Secretaria Municipal de Saúde destacou ainda que o município segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, determinado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e que é totalmente dependente das esferas Federal e Estadual para dar prosseguimento na imunização da população friburguense.