Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:22

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, confirmou em nota emitida na tarde desta quarta-feira (24/02), o término do contrato com a empresa NW Paluma, responsável pelo aluguel dos veículos que prestam suporte ao serviço de Iluminação Pública ao município, no último dia 14, e informa que buscou a renovação do contrato, mas não houve a tempo interesse por parte da empresa. Com isso, o Executivo agora planeja assumir o serviço.



Para isso, a Prefeitura pretende adquirir veículos próprios para a realização do serviço, em substituição aos veículos do contrato de aluguel. Pela avaliação do município, essa compra trará economicidade aos cofres públicos municipais.



“Desde o início do governo procuramos a empresa para abrirmos um diálogo sobre a intenção de renovação. Houve uma procura, a empresa no dia 30 de janeiro respondeu positivamente sobre uma renovação, mas até o término do contrato, dia 14 de fevereiro, ela não enviou um representante para oficializar o novo contrato”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Eduardo Trigo.



O secretário lembrou ainda que, no dia 17 de fevereiro, o dono da empresa esteve na Prefeitura e alegou motivos pessoais para não dar continuidade nos trabalhos. Segundo Trigo, desde o início do ano, o Governo já estava estudando opções, caso a empresa não se interessasse pela renovação. Dentre as opções, uma nova licitação de aluguel dos veículos traria maiores custos do que a efetiva compra deles.



A Prefeitura ainda destaca que a manutenção da iluminação pública não foi descontinuada, ressaltando que ainda há uma demanda represada dos últimos anos, quando os serviços de iluminação pública foram deficientes, e que a Secretaria de Serviços Públicos está atuando para sanar. Apesar deste contratempo, entre os dias 4 de janeiro e 10 de fevereiro de 2021, foram substituídas lâmpadas, braços, reatores e células fotoelétricas, num total de 1.224 pontos atendidos neste curto período, cobrindo mais de 21 localidades.



A manutenção do sistema de iluminação pública em Nova Friburgo é um dilema antigo. No ano passado, uma liminar concedida pela 2ª Vara Cível de Nova Friburgo suspendeu um contrato de quase R$ 47 milhões para serviços de iluminação, que incluíam a substituição de lâmpadas por LEDs, com vigência de quatro anos, além da possibilidade de renovação por mais um ano.