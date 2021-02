Por O Dia

22/02/2021

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, estiveram na madrugada desta segunda-feira (22/02) na Rua Miguel Alves Pena, no bairro Varginha, em Nova Friburgo, para verificar uma denúncia de que armas e munições estavam escondidas próximo a uma caixa d’água.



No local os PMs apreenderam três radiotransmissores, um revólver calibre 32 e cinco munições intactas do mesmo calibre. Ninguém foi preso. O material foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



No domingo (21/02), os policiais do Patamo prenderam um homem de 23 anos e apreenderam 48 sacolés de cocaína, em ação de combate ao tráfico na Rua José Ascendino, no bairro Rui Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino.



Ainda no domingo, uma denúncia levou os PMs até um estabelecimento que promovia jogos ilegais, na Rua Sebastião Pereira da Silva , no distrito de Conselheiro Paulino. Dois homens, de 56 e 69 anos, foram detidos No local foram apreendidos duas máquinas de impressão de jogos, dois talões de apostas e cadernos com anotações da contravenção penal.