Publicado 27/02/2021 13:16

Os resultados dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Profissional (Saep) colocaram as unidades da Firjan SENAI em Nova Friburgo mais uma vez entre as melhores do Brasil. O curso técnico em Vestuário teve o melhor desempenho entre os concorrentes de todo o país, levando o Espaço da Moda à nota máxima. Já o curso técnico em Mecânica teve pontuação destacada e ficou entre os três principais ensinos do Brasil na modalidade. A unidade teve nota 9,3 no geral.



Segundo o coordenador de Educação Profissional da Firjan SENAI, Gil Mairon da Silva, a avaliação representa o trabalho de excelência desenvolvido pela equipe de educação. “Este é o mais importante indicador da qualidade da educação profissional no país. Os jovens que fizeram os exames colocaram as nossas escolas mais uma vez na frente e isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito ano após ano. Eles são oriundos do ensino médio articulado ao ensino técnico da Firjan SENAI SESI, o que mostra que a educação integral pode fazer diferença na vida de muitos estudantes”, afirma.



Para Milena Cariello, coordenadora de Educação do Espaço da Moda, a nota máxima obtida pela escola é resultado da qualidade do ensino, somado à experiência profissional dos alunos. “O conhecimento passado pelos nossos instrutores, mais a vivência de mercado de trabalho que alguns alunos trazem deixam a troca de experiência muito rica. Essa mistura gera um aprendizado que está registrado aqui, com a nota máxima”, comemora.



“Quem ganha com isso são as empresas que absorvem profissionais competentes, prontos para o mercado de trabalho e os alunos que têm a certeza de que estão adquirindo conhecimento prático valioso na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho”, garante Milena.



Instituído há 10 anos, o Saep serve de parâmetro para qualificar a gestão, infraestrutura e capacidade pedagógica das escolas técnicas. O Indicador de Desenvolvimento da Avaliação Profissional (IDAP) analisa competências e habilidades dos alunos dos cursos técnicos através de provas objetivas e práticas e a distribuição dos estudantes nas escalas de desempenho.



Ao todo, 81 estudantes foram avaliados em Nova Friburgo. Em todo o estado do Rio foram 1.609 alunos de 18 unidades.



A Firjan SENAI alcançou média de 7,9 no indicador, acima da média Brasil (7,8) e atrás apenas de São Paulo (8,2). Outro destaque é que o Estado do Rio conquistou o melhor resultado das regiões Sul e Sudeste na avaliação prática. O resultado também é o maior dos últimos três anos (7,3 em 2018 e 7,6 em 2019).