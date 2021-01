Pescadores desaparecidos no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 12:19

Rio - A Marinha do Brasil informou, por intermédio do Comando do 1o Distrito Naval, em nota divulgada à imprensa neste sábado, que suspendeu as buscas pelos três pescadores desaparecidos desde o dia 13 de janeiro no mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, à bordo da embarcação "Ressaca I".

Segundo o comunicado, o desaparecimento de Everaldo Rodrigues, conhecido como Cica, Marcelo Silva e Pablo Henrique permanece sendo divulgado por meio das Estações Rádio Costeiras, junto à comunidade marítima e empresas de aviação que sobrevoam o litoral, e as buscas serão retomadas imediatamente casjo surjam novas informações que possam levar à localização dos pescadores.

Publicidade

Familiares e amigos dos pescadores marcaram uma manifestação para a próxima terça-feira, às 11h, em frente ao prédio da Marinha, no Centro do Rio, para que as buscas não sejam encerradas.

De acordo com a Marinha, navios e aeronaves percorreram uma faixa litorânea de mais de 220 mil km² entre o Rio de Janeiro e Paranaguá, no Paraná, mobilizando aproximadamente 200 militares de forma direta durante dez dias.

Publicidade

A Marinha informou ainda que as causas e responsabilidades do acidente serão apuradas em Inquérito Administrativo instaurado pela própria Marinha, e posteriormente encaminhado ao Tribunal Marítimo.