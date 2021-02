A lancha O Maestro zarpou da Urca, na Zona Sul do Rio, e seu último contato foi na sexta-feira passada Foto enviada ao ZapZap do Meia Hora

Rio - A Marinha do Brasil informou que, nesta quarta-feira, localizou um material semelhante ao que estava a bordo da embarcação O Maestro, que desapareceu com cinco amigos a caminho de Fortaleza . O material foi achado a cerca de 23 milhas náuticas (ou 43 km) a leste da ponta de Cabo Frio, no litoral fluminense.

Segundo a família dos tripulantes, a Marinha disse que o Navio Patrulha Macaé encontrou "um freezer horizontal de médio porte, com diversos alimentos em bom estado e dentro da validade, indicando serem recentes", na região em que os ocupantes teriam feito a última comunicação.

Desaparecimento

De acordo com a família de um dos desaparecidos, eles já haviam se queixado de dificuldades para fazerem o retorno por causa de problemas técnicos na lancha. A princípio, apenas um motor, de um total de dois, estaria funcionando. No último contato feito pelos amigos, um deles informou que a maré estava muito alta e o vento bastante forte.



Diante das circunstâncias, o grupo optou por fazer uma parada até Vitória, no Espírito Santo, para reabastecer a lancha. No entanto, o último contato feito por eles, na sexta (29), sinalizou que eles não conseguiram chegar até lá.



O Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), da Marinha do Brasil, informou que tomou conhecimento, na manhã deste domingo (31), do desaparecimento da embarcação de Esporte e Recreio 'O Maestro', supostamente na altura de São João da Barra (RJ).



A Marinha comunicou às famílias que houve um registro de pedido de socorro próximo à última localização informada pelo grupo, só que não foi possível confirmar o local pois o sinal falhou.



A Marinha informou ter acionado o Salvamar Sueste, estrutura responsável pela busca e salvamento no mar, que por sua vez acionou o Navio-Patrulha ‘Macaé’ e duas aeronaves, sendo uma da corporação e outra da Força Aérea Brasileira (FAB). Um aviso de rádio também foi emitido para deixar em alerta todas as embarcações nas proximidades.