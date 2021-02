Ronald, de 18 anos, assinará o primeiro contrato como profissional Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 20:20

Rio - Menos de um mês após assinar com o Fortaleza, o jovem Ronald, revelação da Taça das Favelas do Rio de Janeiro, deixou o clube cearense. Segundo o próprio atleta, o motivo da saída foi a saudade da família. Aos 18 anos, o jogador atua hoje pela base do Flamengo. A assessoria do Tricolor de Aço confirmou a saída de Ronald.

Ronald se destacou na Taça das Favelas de 2019, atuando pelo Gogó da Ema, de Belford Roxo, que venceu aquele torneio contra o Patativas, de Campo Grande. Além do título, o atleta também levou o prêmio de melhor jogador e foi artilheiro do torneio. Após a final daquele campeonato, Ronald foi convidado para atuar no Flamengo na beira do campo.