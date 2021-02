Partida entre Flamengo e Sport Alexandre Vidal/Flamengo

12/02/2021

Rio - O Flamengo segue sua caça ao líder Internacional no Brasileirão. Para o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a força do elenco irá pesar e o Rubro-Negro conseguirá ultrapassar o Colorado na reta final da competição.

"É impossível olhar para o campeonato, e analisar o elenco que o Flamengo tem, e não dizer que o Flamengo não é o favorito. Nesse momento, o favorito para vencer o Brasileirão é o Flamengo. Eu acho mais fácil o Flamengo vencer o Corinthians e o Inter tropeçar contra o Vasco. O Internacional precisa ter uma capacidade de mobilização nesse fim de semana para entrar atropelando o Vasco e decidir o campeonato com o Flamengo no Maracanã. Não dá para descartar nada. Na última volta, a Mercedes do Hamilton apareceu no seu retrovisor, é inevitável. Vai passar. É assim que a gente está olhando. Impossível ser diferente", afirmou o jornalista durante o "Seleção SporTV".

Após a fala de PVC, André Rizek complementou dizendo que o time carioca tem obrigação de vencer o Brasileirão.

"A obrigação de título nesse Campeonato Brasileiro é de um time só. É do Flamengo, pelo elenco que tem, muito melhor que os demais, e tem uma superioridade muito clara em relação aos seus rivais, para mim obrigação de título é do Flamengo. O Flamengo não conseguiu colocar em prática essa supremacia que ele tem. Tanto é que nenhuma rodada ele foi líder", completou.