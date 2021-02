Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribveiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:30

Ceará - A derrota para o Fortaleza deixou o Vasco em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o Cruzmaltino terá que reverter o cenário negativo para escapar do rebaixamento. Após o fim do jogo, Vanderlei Luxemburgo fez questão de ressaltar que o clube carioca segue vivo na briga contra a degola.

Publicidade

"A proposta é manter o time na Série A, então, é importante se preparar bem para enfrentar o Inter. Depois, tem Corinthians e Goiás. A coisa não acabou. Temos de ter a consciência de que a coisa não acabou. Se tivermos isso em mente, temos condições de manter o Vasco na Série A. Se acharmos que por causa da atuação já fomos rebaixados, não adianta nem entrar em campo contra o Inter, Corinthians e Goiás", afirmou.



Ao analisar especificamente a partida, Luxa lamentou o primeiro gol sofrido contra o Fortaleza. Na opinião do treinador, o Vasco vinha fazendo um bom jogo no começo no Castelão.

Publicidade

"Começamos bem o jogo, apertamos eles, tivemos uma bola na trave. Depois do gol, houve um descontrole. Não conseguimos fazer o que treinamos. Não fizemos o que traçamos para o jogo. É lamentar e vida que segue. Faltou um pouco mais de marcação dura, mais apertada. Jogar a culpa em alguma situação é covardia. O maior responsável sou eu, e o Fortaleza foi melhor, produziu mais e mereceu ganhar", disse.