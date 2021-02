Fuzileiros navais, Marinha. Divulgação Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:21

A Marinha abriu dois concursos públicos com 980 vagas de nível Médio. São oportunidades para fuzileiros navais e para Escola Naval.

Para fuzileiros navais, são 960 vagas para o curso de formação de soldados para as turmas I e II de 2022. A maioria das oportunidades é para unidades no Rio, com 530 vagas. Há ainda 114 postos para Belém, no Pará, 98 para Manaus, no Amazonas, 79 para Ladário, no Mato Grosso do Sul, entre outras localidades no país.

Publicidade

O candidato deve ser do sexo masculino, ter nível Médio completo e ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2022, não ser isento do Serviço Militar, entre outras exigências.

As inscrições devem ser feitas de 22 de fevereiro a 26 de março no endereço www.marinha.mil.br/cgcfn, no link “Concursos para o CFN”. É necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 25 em qualquer agência bancária até o dia 29 de março.

Publicidade

Concurso terá uma prova escrita, com questões de Português e Matemática, abrangendo assuntos previstos no programa do concurso. Cada parte conterá 25 questões do tipo múltipla escolha, com cinco opções de

resposta em cada questão. Todos os candidatos terão suas provas corrigidas por meio de processamento eletrônico. Além disso, haverá verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

O candidato realizará o Exame de Escolaridade na cidade indicada por ele por ocasião do

preenchimento do formulário de pré-inscrição, em locais que poderão ser consultados nos Órgãos

Executores da Seleção e na Internet. A data da prova ainda não foi definida, mas a Marinha informa que os portões de acesso de candidatos aos locais de realização do concurso serão abertos às 7h30.

Publicidade

Os candidatos aprovados no concurso e classificados dentro do número de vagas serão matriculados no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais e o realizarão na condição de aprendiz-fuzileiro naval. Durante o curso, receberão bolsa-auxílio.

O curso será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília.

Publicidade

Também há as vagas para a Escola Naval, no Rio. São 8 oportunidades para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.

Os candidatos devem ter Ensino Médio completo, não serem casados ou não terem constituído união estável, além de não terem filhos, e ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 1° de janeiro de 2022.

Publicidade

Durante esse curso, o aspirante perceberá remuneração atinente a essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 1.574,12.

O concurso terá prova escrita objetiva de matemática e inglês, prova escrita objetiva de física e português, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica e verificação de documentos. As provas escritas objetivas serão na primeira quinzena de junho.

Publicidade

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br do dia 22 deste mês a 14 de março. A taxa de inscrição é de R$ 90.