Publicado 23/02/2021 16:52

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, esta semana, 706 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.Na Região Metropolitana, são oferecidas 97 oportunidades. Entre elas 33 vagas para açougueiro, 25 para serralheiro, entre outras.Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 229 vagas oferecidas. Destacam-se 61 vagas para técnicos de suporte de TI, 25 para corretor de imóveis, 20 para garçom, entre outras.Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 37 vagas oferecidas. Entre as funções, existem oportunidades para pedreiro, servente de obras, carpinteiro de fôrmas para concreto, entre outras.Na Região Centro-Sul Fluminense são divulgadas 100 vagas, 50 para auxiliar de cozinha e 50 para garçom. Para o público de pessoas com deficiência estão sendo oferecidas 241 vagas na Região Serrana e Metropolitana.Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas.O cadastro para vagas específicas para pessoas com deficiência pode ser feito através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. Quem preferir pode usar o telefone 2334-9912 ou o e-mail [email protected] Interessados devem apresentar, além das informações trabalhistas, o laudo médico comprovando a deficiência.