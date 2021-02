Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:16 | Atualizado 19/02/2021 16:16

A B2W Digital - dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato - está com mais de 400 vagas abertas. As oportunidades são para cargos variados em áreas como Tecnologia, Comercial, Marketing, Gente & Gestão, Logística, Financeiro, Contábil e Fiscal, entre outras. A companhia busca pessoas apaixonadas por inovação e tecnologia, movidas por resultados e que tenham perfis diversos, para contribuírem com diferentes visões de mundo. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PcD).Os contratados poderão trabalhar de forma presencial ou remota, dependendo da área. As vagas de logística, para atuação na LETS - plataforma de gestão compartilhada dos ativos de logística e distribuição da Americanas e da B2W - por exemplo, são presenciais, com oportunidades para as cidades de Osasco (SP), Itapevi (SP), Barueri (SP), Ribeirão Preto (SP), Seropédica (RJ), Queimados (RJ), Uberlândia (MG), Betim (MG), Gravataí (RS), Curitiba (PR) e São José dos Pinhais (PR).Os pré-requisitos variam de acordo com cada oportunidade. Durante o processo seletivo, os candidatos farão entrevistas com a área de Gente & Gestão e líderes da companhia. Após a contratação, receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado, além de descontos em universidades, escolas de idiomas, academias e em compras nos sites das marcas da B2W e lojas físicas Americanas.A B2W busca ter um time cada vez mais diverso, que gere ainda mais inovação. "Uma das nossas iniciativas de diversidade é o Programa Somar, que tem como objetivo contribuir para a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e promover a inclusão de pessoas com deficiência", conta José Mauro Barros, diretor de Gente da B2W Digital. "Todas as nossas vagas são abertas para PcD e nos preocupamos não só em inseri-las no mercado de trabalho, mas também em garantir que se sintam incluídas no dia a dia", afirma.Desde o seu lançamento, em 2014, o programa já promoveu mais de 6 mil horas de treinamentos e workshops em libras, além de diversas campanhas e palestras para sensibilização dos funcionários. A companhia também adotou o uso de intérpretes de Libras para promover a acessibilidade nas reuniões corporativas.Os interessados podem conferir as vagas abertas e se candidatar na página de carreiras da companhia ou na página da B2W no Linkedin . Já as vagas de logística, especificamente, podem ser acessadas neste link.