A prova objetiva será realizada no dia 21 de março deste ano Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:37 | Atualizado 19/02/2021 17:41

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta sexta-feira um processo seletivo para concessão de bolsas de estágio não obrigatório em unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São ofertadas 773 vagas e o estágio terá a duração de oito meses. No caso dos estudantes de Enfermagem (Atenção Primária) e Medicina (Atenção Primária), o período será de nove meses.

Há oportunidades para as áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, entre outras. As remunerações são de R$ 282,63 e R$ 339,16 para cargas horárias de 10 e 12 horas semanais, respectivamente. Os estagiários terão também auxílio-transporte no valor de duas tarifas modais para os trajetos de ida e volta, conforme dias úteis do mês de referência. "O valor da bolsa sofrerá desconto proporcional ao número de faltas não justificadas", informou a prefeitura.

Inscrição

As inscrições serão recebidas no período de 10h do dia 24 deste mês até as 23h59min do dia 3 de março, incluindo sábados e domingos e feriados. O cadastro deve ser feito somente via Internet, por meio de requerimento específico disponível no site: http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos

O valor da taxa é de R$ 60. O pagamento deverá ser efetivado somente nos bancos Original, Bradesco, Itaú, Mercantil do Brasil, Sicredi, Bancoob, Banco do Brasil, Santander ou Brasília. No entanto, será admitida isenção da taxa de inscrição, segundo o edital.

Prova objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 40 questões de múltipla escolha, valendo cada questão 2,5 pontos, com quatro alternativas (A, B, C, D), e uma única resposta correta, de acordo com o enunciado da questão, permitindo ao candidato alcançar até 100 pontos no total.

O teste será realizado no dia 21 de março deste ano, e terá a duração de 2h e 30min, incluindo a marcação do cartão-resposta. De acordo com a prefeitura, será considerado aprovado, o candidato que obtiver o mínimo de 50 pontos no total da prova.

