Doses da CoronaVac foram recolhidas do Hospital Federal de Bonsucesso

28/01/2021

Rio - Doses da vacina CoronaVac foram recolhidas, no último domingo, do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, por falhas de armazenamento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, recolheu 720 unidades da vacina contra covid-19. Segundo informações da rádio CBN, as doses estavam em um laboratório da unidade e ficaram expostas a uma temperatura acima da recomendada, de 2 a 8 graus, por causa de uma suposta queda de energia.

Em nota, a SMS explicou que "acondicionou o lote segregado em câmara fria, notificou e encaminhou relatório técnico para a Secretaria de Estado de Saúde, responsável pelo encaminhamento para o Programa Nacional de Imunizações (PNI)".

Em consequência do caso, o diretor Edson Joaquim de Santana foi exonerado em edição extra do Diário Oficial da última quarta-feira.

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS RJ) informou que "teve ciência do fato e determinou a apuração do ocorrido".



"O HFB comunicou a Coordenação da Área Programática 3.1 da Prefeitura sobre o ocorrido, que retirou cerca de 720 doses da vacina Coronavac", finaliza a nota.



