Incêndio atinge o Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 27/10/2020 10:24 | Atualizado 27/10/2020 19:36

Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuam no local. Por volta das 10h30, o fogo foi controlado e os agentes trabalham no rescaldo.

fotogaleria Rio - Um incêndio atingiu o, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuam no local. Por volta das 10h30, o fogo foi controlado e os agentes trabalham no rescaldo.De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Fundão foram acionados às 9h50 para a ocorrência. No local, houve movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos, e estruturas como sofás.

O edifício atingido pelo foi incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.



De acordo com o Hospital Federal de Bonsucesso, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes da enfermaria do prédio 1 para o prédio 2 até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade, dois morreram, 143 já foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais.

Quatro pacientes foram levados para Hospital de Campanha do Rio Centro. Outros oito pacientes com covid-19 foram remanejados de unidade: quatro para Hospital de Acari e quatro para o CER Leblon. O restante foi levado para Hospital Evandro Freire, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Souza Aguiar, Hospital Fernando Magalhães e Hospital Pedro Ernesto.

Alguns pacientes foram realocados na área externa no fundo do hospital. Eles ficaram deitados em colchões no chão. Lençóis foram pendurados para conferir alguma privacidade aos pacientes. Um contêiner ao lado do prédio 2 também recebeu equipamentos e pacientes evacuados da emergência.

A enfermaria do prédio 1 estava com metade da capacidade. Nesta terça-feira, havia 200 pacientes, a capacidade é para 400. As vítimas transferidas para outras unidades já estavam internadas em estado grave na unidade. Por conta do incêndio, o Governo do Estado montou um gabinete de crise em outros hospitais para receber os pacientes.

Pacientes realocados nos fundos do Hospital Federal de Bonsucesso Beatriz Perez / Agência O Dia A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia.

Parentes buscam por informação de pacientes e funcionários

No local, a todo instante chegavamm parentes em busca de notícias dos familiares que estavam internados ou trabalham no Hospital Federal de Bonsucesso. Fernanda Graziela, 22 anos, foi impedida de entrar na unidade para visitar o filho de apenas três semanas. "Vim pra visita, mas não deixaram entrar por causa da fumaça. Me disseram que ele tá bem".



O pequeno Daver estava internado na uti neonatal, no primeiro andar do prédio 2, que fica em frente ao prédio 1. O bebê tem hemofilia. "Estou Apreensiva", declarou Fernanda.



Os funcionários organizavam um container na área externa, ao lado do prédio 2, para receber materiais e equipamentos hospitalares.

Bloqueios na região

Por causa do incêndio, o Centro de Operações da Prefeitura interditou a Avenida Londres, a partir da Avenida Brasil. Segundo CET-Rio, há bloqueios intermitentes na pista lateral do sentido Centro. A recomendação é a pista central ou a Linha Vermelha.

