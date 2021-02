Por O Dia

Publicado 18/02/2021 18:08

A Defensoria Pública do Rio prorrogou o prazo das inscrições para o 4º Programa de Residência Jurídica até o dia 9 de março de 2021. O concurso é voltado para bacharéis em direito, que serão convocados para atuar em diversas comarcas do Estado. A prova está marcada para 28 de março, com resultado final previsto para ser divulgado no dia 13 de abril.Os pedidos de inscrição deverão ser feitos por meio eletrônico, mediante acesso ao portal da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública (www.fesudeperj.org.br). Será disponibilizado posto de inscrição presencial aos candidatos que não tiverem possibilidade de acesso à internet. O posto funcionará na sede da Fesudeperj (Rua Marechal Câmara, nº 314 - 4º andar - Centro - RJ), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos.O exame será para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência e 30% (trinta por cento) às pessoas negras ou indígenas que facultativamente declarem tal condição no momento da inscrição. Confira o cronograma aqui https://bit.ly/37nylTe