Por Divulgação

Publicado 23/02/2021 15:07

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai ganhar um Shopping Center! O município que até hoje não tem o seu grande shopping, tudo indica que está próximo a receber este presente, que deve gerar oportunidades de empregos e principalmente movimentar a economia local.



O anúncio foi feito pela empresa Metromalls, do ramo de gestão e desenvolvimento de shoppings, que anunciou através de suas redes sociais o seu mais novo empreendimento, um shopping para a cidade de Rio das Ostras.



De acordo com informações da empresa, o local irá disponibilizar: 103 lojas, 15 lojas de alimentação, 4 restaurantes, 4 ancoras, 2 mega lojas, 1 cinema com 5 salas, 20 quiosques, 84 salas comerciais e 2 salões de festas.



Mais detalhes do projeto será informado em breve.