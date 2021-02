Rio das Ostras já pode ser considerada uma cidade de leitores Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:25 | Atualizado 25/02/2021 18:29

Rio das Ostras - Quem ainda não teve oportunidade de dar uma passadinha na Feira do Livro, promovida pela Associação Brasileira do Livro (ABL), com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, precisa correr para a Praça São Pedro, no Centro, porque ela só fica até domingo, dia 28. O que pode ser afirmado com esse evento é que Rio das Ostras já pode ser considerada uma cidade de leitores, tendo em vista que, até o momento, já foram vendidos mais de 20 mil livros.



Com preços bem populares, a partir de R$ 5, o espaço conta com obras variadas de todos os gêneros, da literatura nacional a romances consagrados. No local também podem ser encontrados, gibis, literatura infantil, romance, gastronomia, ação, aventura, drama, crônicas, autoajuda e muito mais.



Todos os protocolos de segurança estão sendo tomados para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus no espaço de vendas, mesmo sendo ao ar livre. Os clientes têm ainda à disposição álcool em gel para higienização das mãos.



,Regis, o sucesso da Feira, que normalmente é realizada sempre no início do ano, pode trazer novidades. “Tendo em vista a quantidade de livros vendidos e a movimentação, realmente podemos dizer que a população mais do que aprovou a Feira. Devido a esse sucesso, quem sabe não conseguimos realizar outra edição ainda este ano”, declarou a presidente.



Na opinião do organizador da Feira, Adeilson Jarbas Cabral, a Feira do Livro em Rio das Ostras é um sucesso total. “De todas as feiras que realizamos, essa aqui no município é uma das que a população mais investe na compra de livros. É gratificante poder contribuir para o hábito da leitura dos riostrenses”, informou.



Para Cristina Peixoto, professora e moradora do Liberdade, a Feira é uma excelente oportunidade para comprar livros. “Como aqui em Rio das Ostras praticamente não temos mais livrarias, a Feira é uma excelente oportunidade para poder comprar livros. O melhor é que os preços são bem convidativos. Já estive visitando o espaço duas vezes e já comprei livros para toda a família, incluindo a minha filha de 9 anos que adora os livros infantis”, disse.