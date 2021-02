Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:35 | Atualizado 23/02/2021 14:36

Rio das Ostras - Depois de receber algumas denúncias, o Procon de Rio das Ostras realizou, na semana passada, fiscalização nas lojas de roupas da região central do Município.A ação aconteceu de segunda a sexta-feira e os fiscais constataram que algumas lojas não cumpriam certas normas básicas dos direitos dos consumidores.Os estabelecimentos autuados têm o prazo de 72h para sanar as irregularidades, sob pena de multa.“Nossa equipe está diariamente nas ruas para proteger os direitos dos consumidores, e a cooperação dos munícipes é muito importante. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail do Procon - [email protected] ”, disse o Coordenador Executivo do Procon, Rafael Macabú.