Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:26

Rio das Ostras - A semana começa com uma boa notícia. Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, com 1170 doses, chegou a Rio das Ostras nesta segunda-feira, dia 22. O lote se destina aos grupos prioritários que já receberam a primeira dose, para garantir a eficácia da imunização.As vacinas que chegaram nesta segunda estão reservadas prioritariamente para a segunda dose de imunização dos grupos: trabalhadores da Saúde, idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas moradoras de Residências Inclusivas (institucionalizados) e idosos a partir de 90 anos.A vacinação continua sendo realizada, em domicílio, para os idosos acamados com 60 anos ou mais e também para profissionais de Saúde, que estão recebendo primeira e segunda doses. No último sábado, 20, o Município concluiu a aplicação das primeiras doses nos idosos com 90 anos ou mais.As etapas de todo o processo de vacinação, incluindo a indicação dos grupos prioritários, seguem os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.A população pode ter acesso ao Plano Municipal de Vacinação e acompanhar todas as fases da imunização pelo site https://www.riodasostras.rj.gov.br/coronavirus/ , no link “Plano de Vacinação”.