Aglomerações em quiosque e bares foram dispersadas em operações do fim de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 14:51 | Atualizado 23/02/2021 14:53

Rio das Ostras - Rio das Ostras mantém fiscalização permanente para garantir o cumprimento das medidas de prevenção ao aumento da propagação do coronavírus (Covid-19). Neste fim de semana, foram realizadas operações da Prefeitura com apoio da Polícia Militar que dispersaram aglomerações em quiosques e bares, além de encerrar festas clandestinas.

As ações integraram a Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis), da Secretaria de Fazenda, o Grupamento de Operações Especiais (GOE), da Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Militar. O trabalho conjunto encerrou aglomerações em bares e quiosques que colocaram telões para transmitir o jogo Flamengo X Internacional, pela série A do Brasileirão. Em um desses locais, na Praia do Abricó, estava sendo realizado um churrasco, o que é proibido na orla.



DENÚNCIAS – A população pode colaborar na diminuição da propagação do coronavírus informando sobre aglomerações e o não cumprimento do decreto municipal, que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção e limita o número de pessoas nos estabelecimentos, entre outras medidas. As denúncias devem ser feitas à Coordenadoria de Fiscalização e Postura pelo telefone (22) 2760-6891.