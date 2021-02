Após um cerco montado, a polícia conseguiu prender o envolvido, com ele foi encontrado no veículo cinco barras de maconha prensada Divulgação/PM

Por Divulgação

Publicado 23/02/2021 15:11

Rio das Ostras - Após uma denuncia anônima a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Estrada Serramar próximo ao Posto Fazendinha. A polícia narra que o suspeito estava transportando a droga do Rio de Janeiro para abastecer o tráfico de drogas local em um veículo branco.



Após um cerco montado, a polícia conseguiu prender o envolvido, com ele foi encontrado no veículo cinco barras de maconha prensada, que totaliza aproximados 4Kg de material entorpecente. O indivíduo foi detido e encaminhado junto com o material e o veículo para a 128º DP, onde a ocorrência foi registrada.