Inscrição vai até a próxima terça-feira e curso começa no dia 1º de março Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:48

O Sesc RJ está com processo seletivo para preencher 330 vagas gratuitas no curso de Imersão em Língua Estrangeira - nível básico A1 (inglês e espanhol). No total, são 34 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma aula semanal de 2h30 ou duas de 1h15. Oferecido tradicionalmente no modelo presencial, o curso ganhou uma versão digital por conta da pandemia. O prazo se encerra na terça-feira, dia 16, e o curso tem início em 1º de março.



A oferta, que ocorre por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RJ, é dirigida a maiores de 15 anos cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais (R$ 3.300). Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (e seus dependentes) e alunos da educação básica da rede pública têm preferência, embora o processo seletivo seja aberto a todos que cumprirem o requisito de renda no estado do Rio de Janeiro.



O curso de Imersão em Língua Estrangeira do Sesc RJ tem como diferencial o método de ensino e aprendizagem. Os estudos englobam situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita do idioma. Partindo do conhecimento prévio de cada estudante, o curso se compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica.



O processo seletivo é todo on-line, desde a inscrição à apresentação dos documentos comprobatórios. Para participar, o interessado deve preencher um formulário disponível no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br), onde também está publicado o edital com todas as informações.