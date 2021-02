Amigos estão à deriva em mar do Rio WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 01/02/2021 18:16

Rio - Cinco amigos podem estar à deriva no mar do Rio de Janeiro, desde sexta-feira (29). Entre as possíveis vítimas estão quatro cearenses e um gaúcho, que saíram de Fortaleza no dia 23 de janeiro para buscar uma embarcação recém comprada pelo empresário Ricardo José Kirts, que está entre os desaparecidos.



Além de Ricardo, o grupo é formado por outro empresário, identificado como Domingos Sávio, um mecânico, um pescador e um comandante da embarcação, de identidade não revelada. Os quatro estavam juntos na lancha e seguiam em direção à Fortaleza.



De acordo com familiares de um dos desaparecidos, eles já haviam se queixado de dificuldades para fazerem o retorno por causa de problemas técnicos na lancha. A princípio, apenas um motor, de um total de dois, estaria funcionando. No último contato feito pelos amigos, um deles informou que a maré estava muito alta e o vento bastante forte.



Diante das circunstâncias, o grupo optou por fazer uma parada até Vitória, no Espírito Santo, para reabastecer a lancha. No entanto, o último contato feito por eles, na sexta (29), sinalizou que eles não conseguiram chegar até lá.



O Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), da Marinha do Brasil, informou que tomou conhecimento, na manhã deste domingo (31), do desaparecimento da embarcação de Esporte e Recreio 'O Maestro', supostamente na altura de São João da Barra (RJ).



A Marinha comunicou às famílias que houve um registro de pedido de socorro próximo à última localização informada pelo grupo, só que não foi possível confirmar o local pois o sinal falhou.



A Marinha informou ter acionado o Salvamar Sueste, estrutura responsável pela busca e salvamento no mar, que por sua vez acionou o Navio-Patrulha ‘Macaé’ e duas aeronaves, sendo uma da corporação e outra da Força Aérea Brasileira (FAB). Um aviso de rádio também foi emitido para deixar em alerta todas as embarcações nas proximidades.



Até o momento, a Marinha do Brasil ainda não enviou novas informações sobre as buscas do grupo de amigos.