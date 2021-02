As buscas estão concentradas litoral norte do Rio de Janeiro, nas proximidades do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, local onde eles fizeram o pedido de socorro à Marinha. Foto: Arquivo Pessoal

Por Bertha Muniz

Publicado 04/02/2021 22:11



A Marinha do Brasil informou, na noite desta quinta-feira (4), que encontrou "dois corpos supostamente relacionados com os tripulantes da embarcação 'O Maestro'", que desapareceram ao navegar entre Farol de São Thomé, em Campos, e Fortaleza. Os corpos estavam na área de buscas da lancha em que cinco amigos desapareceram, a aproximadamente 50 quilômetros ao leste do Farol de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em área próxima ao local onde um material foi recolhido ontem (3).



Nesta sexta-feira (5), o navio partirá do Porto de Macaé, à fim de possibilitar o translado e a identificação dos corpos, no Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. "Cabe destacar que as buscas continuam, apesar das condições de mar desfavoráveis e com tendência a piorar a partir de amanhã, conforme avisos de mau tempo publicados pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM)", conclui a nota.



O navio-patrulha e aeronaves já fizeram varredura "em área de mais de 55 mil km², percorrendo uma faixa litorânea entre o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), e a Restinga da Marambaia (RJ), com um afastamento de até 90 km da costa", informou a Marinha. O grupo desapareceu no dia 29 de janeiro, três dias após sair da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, rumo a Vitória, no Espírito Santo, para fazer o primeiro abastecimento da lancha. Um dia antes, porém, o motor da embarcação havia apresentado problemas técnicos.



Estavam na embarcação: Guilherme Ambrósio, como comandante; Cláudio de Souza, operador de máquinas; Wilson dos Santos, pescador; e Ricardo Kirts e Domingos de Souza, donos do equipamento. Familiares relatam que no último contato, os homens descreveram as condições insatisfatórias do tempo. Naquele dia, afirmam, chuva e vento estavam intensos, o que dificultaria a continuidade do trajeto. As buscas pela embarcação foram iniciadas pela Marinha no dia 31 de janeiro.