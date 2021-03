Aglomeração na Rua Alfredo Alves de Oliveira em São João de Meriti em um domingo em plena pandemia de coronavírus WhatsApp O DIA

Rio - A triste estatística da pandemia da covid-19 mostrou dados alarmantes obtidos na plataforma Brasil.IO em relação ao Rio de Janeiro. Segundo os dados, entre todos os 92 municípios do estado, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Rio de Janeiro, na capital, possuem dois dos maiores índices de letalidade da doença. Segundo a Brasil.IO, do Ministério da Saúde, a taxa de letalidade de São João de Meriti bateu 11,19% na última quarta-feira (24); enquanto o Rio de Janeiro registrou 9,05%. Casos de aglomerações e denúncias de festas clandestinas foram recorrentes nos dois municípios nos últimos dias, principalmente durante o Carnaval.

Em São João de Meriti, uma operação da Prefeitura flagrou desfiles de blocos clandestinos, carros de som alto nas ruas e bares e restaurantes lotados . Na ação, equipes verificaram documentações, alvarás, mercadorias impróprias para o consumo e outras atividades ilícitas. Já no Rio, os eventos clandestinos se espalharam em diversos bairros. O Morro do Vidigal, na Zona Sul, foi um dos locais em que a curtição reuniu centenas de pessoas.

Ainda de acordo com o levantamento, em relação ao número de casos confirmados, o município da Baixada Fluminense apresenta 1.243,38 casos confirmados por 100 mil habitantes, e a capital 3.051,83 casos. Já quanto ao número de mortes, o Rio registra 276,21 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto São João de Meriti 139,14.

Até este domingo (28), foram registrados 583.044 casos e 33.080 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 880 novos casos e 45 mortes. Na semana em que o país completou um ano da primeira morte pela doença, a médica móvel indicou 124 mortes por dia no estado.

Vacinação no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até o momento, das 16,46 milhões de pessoas no Rio, 499.853 já foram vacinadas.



Ministério tem cinco dias para entregar planejamento de abertura de leitos no Rio



O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou ao Ministério da Saúde que, no prazo de cinco dias, apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal para a disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes de covid-19 nos seis hospitais e três institutos federais do Rio.

De acordo com os dados coletados pela fiscalização do TCU, o porcentual de leitos não utilizados por falta de recursos humanos nos hospitais federais varia de 32% a 44%. Nos institutos nacionais, esse porcentual oscila de 5% a 25%. Sendo que esses números são anteriores ao incêndio no hospital federal de Bonsucesso, em 27 de outubro de 2020.

A plataforma

O Brasil.IO é uma plataforma colaborativa que tem dados atualizados diariamente sobre quase todos os municípios do Brasil. As fontes de dados são os boletins oficiais publicados pelas Secretarias de Estado de Saúde e o Portal da Transparência do Registro Civil.