Publicado 14/02/2021 17:44

Fiscalização pela Vida para flagrar e autuar irregularidades, realização de desfiles de blocos carnavalesco, carros de som alto nas ruas e aglomerações em bares e restaurantes do município. A ação aconteceu nas imediações da Praça da Bandeira, em Vilar dos Teles. Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de São João de Meriti realizou nova fase da operaçãopara flagrar e autuar, realização de desfiles de blocos carnavalesco, carros de som alto nas ruas e aglomerações em bares e restaurantes do município. A ação aconteceu nas imediações da

De acordo com a organização, as equipes verificaram documentações, alvarás, mercadorias impróprias para o consumo e outras atividades que podem ser consideradas ilícitas. Por força de decreto municipal, o funcionamento dos estabelecimentos em Meriti está limitado até às 23h.

A operação Fiscalização pela Vida contou com o apoio do 21° Batalhão de Polícia Militar, da Casa Civil Municipal que coordena as secretarias de Fazenda, Trânsito e Transporte, Ordem Pública, Ambiente e Sustentabilidade, Comunicação e Eventos, coordenadoria de Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar.

A Prefeitura relembra que os agentes estão nas ruas para checarem o cumprimento do decreto municipal e evitar o aumento dos casos de covid-19 na cidade. Os comerciantes que estiveram em serviço e dentro da lei, poderão operar normalmente. Em outras datas, novas operações serão realizadas em outros locais, segundo a organização.

