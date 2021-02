O automóvel foi recuperado por Policias Militares do 21º BPM 21º BPM

13/02/2021

Policiais militares do 21º BPM prenderam em flagrante um homem, que não teve a identidade revelada, acusado de roubar um carro no Centro de do 21º BPMem flagrante um homem, que não teve a identidade revelada, acusado de roubar umno Centro de São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do Batalhão, policias estavam em serviço entre as Ruas Paraíba e São João Batista quando foram informados que um indivíduo havia acabado de praticar roubo de veículo e estaria passando próximo a equipe.

Diante dos fatos, a guarnição intensificou o patrulhamento na região e encontrou o rapaz com as características descritas pelo Batalhão. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, segundo a equipe, mas ao chegar na Delegacia, já havia uma viatura do 41ºBPM (Irajá), juntamente com a vítima do roubo que o reconheceu.

Por fim, o automóvel da vítima foi recuperado e o acusado ficou preso em flagrante.