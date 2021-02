USF de Coelho da Rocha, Coelhão PMSJM

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:43

espera de mais de uma hora durante imunização de idosos no sexto dia de vacinação em meritienses não encontraram dificuldades para se vacinar nesta quinta-feira (11). A Secretaria Municipal de Saúde está imunizando pessoas a partir de 75 anos de idade e profissionais de saúde, na ativa, a partir dos 60 (com registro profissional). A pasta também informou que, após as vacinações de ontem, o atendimento só será retomado na quarta-feira de cinzas (17). Apósdurante imunização de idosos no sexto dia de vacinação em São João de Meriti , a organização informou quepara se vacinar nesta quinta-feira (11). A Secretaria Municipal de Saúde está imunizando pessoas a partir de 75 anos de idade e profissionais de saúde, na ativa, a partir dos 60 (com registro profissional). A pasta também informou que, após as vacinações de ontem, o atendimento só será retomado na quarta-feira de cinzas (17).

No Centro Cultural Meritiense, no Jardim Meriti - em frente à prefeitura-, funciona a Subsecretaria de Melhor Idade, no local, a organização disponibilizou um lavatório móvel, para higienização de mãos, barrando a disseminação do vírus.

No Centro Cultural Meritiense, a Prefeitura disponibilizou um lavatório móvel para higienização das mãos PMSJM

Lá, o policial militar Edson Malaquias dos Santos (81) recebeu sua dose em menos de 15 minutos e elogiou o atendimento da unidade: “Soube que estava vazio e vim. Que dar os parabéns às equipes, o serviço está ótimo, magnífico!”, contou.

Policial Militar Edson Malaquias dos Santos (81) PMSJM

De acordo com o município, em todas as outras unidades o atendimento também foi normal e não apresentou problemas. Como informado, a vacinação será retomada na quarta-feira de cinzas (17/2), das 9h às 12h nos seguintes endereços:

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole

USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João

Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu

Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau



Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti



