O Hospital Municipal de São João de Meriti já possuía 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19 Divulgação/PMSJM

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 22:28

Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (11), o município de quatorze novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5631 casos positivos da doença. O número de óbitos, 647, teve um novo registro desde a última atualização. Nodesta quinta-feira (11), o município de São João de Meriti registroude coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5631 casos positivos da doença., teve um novo registro desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 33,6%, neste décimo primeiro dia do mês, uma queda considerável comparada com as porcentagens das últimas semanas.

Ao todo, 4.966 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 15 e podem ser descartados 1192 casos.

Vacinômetro

Até o momento, 7.880 meritienses pertencentes aos grupos prioritários desta primeira etapa foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus e em geral, pessoas institucionalizadas (que residem em asilos - com 60 anos de idade ou mais), cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência e idoso com mais de 75 anos.

A Prefeitura informou que, após as vacinações de hoje (11), o atendimento será retomado na quarta-feira de cinzas (17/2), das 9h às 12h, em oito pontos espalhados pela cidade. confira:

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu



Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau



Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti