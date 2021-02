Idosos a partir de 75 anos de idade e profissionais da saúde a partir dos 60, com conselho profissional ativo, podem se vacinar PMSJM

Por O Dia

Publicado 11/02/2021

Nesta quarta-feira (10), foi dado início a aplicação da segunda dose, em todos os pontos de vacinação do município, para quem tomou já tomou a primeira (Coronavac). Segundo a pasta, idosos a partir de 75 anos de idade e profissionais da saúde a partir dos 60, com conselho profissional ativo, podem se vacinar.

De acordo com a organização, além do atendimento dentro dos pontos, doses são aplicadas em idosos que não conseguem andar. Neste caso, os profissionais de enfermagem vão até o carro e realizam a aplicação. A Prefeitura ainda relembra que caso o idoso esteja impossibilitado de sair de casa, basta um familiar ir a um posto de saúde com a documentação dele e solicitar o atendimento na residência.

Além do atendimento dentro dos pontos, doses são aplicadas em idosos que não conseguem andar no formato drive-thru PMSJM

Dona Zileide Guerra de Sousa (83) falou da felicidade de ser imunizada: "Fico feliz, pois vou poder voltar a ver toda a minha família, sair e aproveitar", disse.

Em Meriti, a vacinação da 1ª e 2ª dose ocorre em oito pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h e aos sábados, das 8h às 12h, confira:



Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré



USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu



Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau



Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti



