PM recupera motocicleta roubada e prende acusado em flagrante

Policiais militares do 21º BPM recuperaram, na noite da última terça-feira (09), uma motocicleta que havia sido roubada na Avenida Automóvel Clube, em do 21º BPM recuperaram, na noite da última terça-feira (09), umaque havia sido roubada na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti , e ainda prenderam em flagrante o acusado do crime.

De acordo com o Batalhão, uma equipe estava realizando patrulhamento na região conhecida como Três Pontes, divisa com o município de Belford Roxo, quando foi abordada pela vítima do roubo que os informou as características do criminoso e apontou a direção que o mesmo fugiu.

De imediato, a guarnição procedeu ao local indicado e avistou um indivíduo com as mesmas características informadas próximo de uma motocicleta. Após ser feito a abordagem, foi encontrada no bolso do mesmo a chave da moto.

Diante dos fatos, a vítima reconheceu o autor do crime e a PM o conduziu a 54ª DP (Central de Flagrantes), aonde permaneceu preso por roubo majorado.

