São João de Meriti

Upa de Jardim Íris passa por revisão na parte elétrica após curto-circuito em exaustor da unidade

No dia do acontecimento (4), ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) transferiram 16 pacientes que estavam internados para outra unidades

Publicado há 1 dia