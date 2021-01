Moradores filmam ação da PM no Morro dos Macacos. Suspeito foi baleado e morto Reprodução

Publicado 25/01/2021 10:58 | Atualizado 25/01/2021 12:00

Rio - Um vídeo divulgado por moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, mostra uma ação da Polícia Militar que terminou com a morte de um suspeito. A cena foi flagrada na noite deste domingo (24). Testemunhas contaram que o tiroteio entre PMs da UPP Macacos e traficantes ocorreu em uma rua que tinha movimentação de crianças brincando.

Se foi ontem (dia 24/01) à noite aqui em vila Isabel, não teve nem confronto. Eu tava saindo do prédio e tive que descer a rua voando. PM atirando na rua cheia de criança, um monte de morador... será que não tem uma forma de combater a bandidagem sem colocar o morador em risco? pic.twitter.com/Pxqexi5Enk — João Ventura (@venturaventura) January 25, 2021 Uma moradora usa o celular para filmar a ação policial e acusa os PMs de atirarem na direção onde as crianças estavam.

Na mesma imagem, onde um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas aparece baleado no chão, os policiais são hostilizados por alguns moradores. Além de xingamentos, algumas pessoas mais exaltadas vão para cima dos agentes de segurança.

O vídeo também mostra os policiais jogando o suspeito na caçamba da viatura. Não se sabe se ele ainda estava vivo no momento que é colocado no espaço.

Segundo informações dos PMs envolvidos na ocorrência, o suspeito baleado foi identificado pelo apelido de Podcast. Ele era conhecido por postar fotos nas redes sociais com armamentos pesados.

Procurada, a assessoria da PM disse que "policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos estavam em deslocamento pela comunidade Morro dos Macacos, em Vila Isabel, quando avistaram indivíduos armados. Esses indivíduos fizeram disparos de arma de fogo ao verem a equipe policial, ocorrendo reação. Após o confronto os policiais encontraram o suspeito baleado. Houve apreensão de arma e drogas"