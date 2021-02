O suspeito, ao perceber que seria abordado, puxou um revólver calibre 38, da marca Taurus. Divulgação - 24º BPM

ITAGUAÍ – A Polícia Militar, com atuação em Itaguaí (24º Batalhão), havia sido avisada por algumas pessoas de que um homem estaria efetuando roubos nas proximidades da Nuclep, no bairro Brisamar. Por isso, intensificou o patrulhamento na área. Na quarta-feira (24), a guarnição decidiu abordar um homem na Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo, na altura do número 200. Mas ele reagiu.

O suspeito, ao perceber que seria abordado, puxou uma arma. Os policiais, na iminência de serem atingidos por disparos, foram mais rápidos e o alvejaram. Logo em seguida, os agentes chamaram o Samu, que socorreu o elemento e o levou ao Hospital Municipal São Francisco Xavier. Não há informações precisas sobre o seu estado de saúde, mas é certo que ele foi socorrido a tempo e não veio a óbito.

O suspeito foi revistado e com ele havia ainda seis munições intactas, mais seis na arma, totalizando 12.

O caso foi registrado na 52ªDP, na Central de Flagrantes, em Nova Iguaçu.